Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “İletişim Başkanlığından Epstein’le ilgili paylaşımlara erişim engeli getirildi” iddiasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Merkez, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“İddia dezenformasyon içeriyor”

DMM tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna servis edilen haber ve paylaşımların dezenformasyon niteliği taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, iddiaya konu edilen erişim engelinin belirli bir kurumu ya da içerik türünü hedef almadığı ifade edildi.

Erişim tedbiri hangi hesaplar için alındı?

Merkez, uygulanan erişim tedbirinin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak “kirli bilgi” yayan ve manipülatif içerikleri dolaşıma sokan hesaplara yönelik olduğunu açıkladı. Tedbirin, iddia edildiği gibi İletişim Başkanlığı tarafından Epstein’le ilgili paylaşımları engellemeye dönük olmadığı özellikle vurgulandı.

Başlık–içerik çelişkisine dikkat çekildi

Açıklamada, bazı haberlerde kullanılan başlıklarla içerik arasında açık bir çelişki bulunduğuna işaret edildi. Haber metinlerinin gerçeği ortaya koymasına rağmen, tercih edilen başlıkların kasıtlı biçimde çarpıtma içerdiği belirtildi.

Kamuoyuna uyarı

DMM, açıklamasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, bağlamından koparılarak servis edilen ve yanıltıcı nitelik taşıyan içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesinin önemine vurgu yapıldı.