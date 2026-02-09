İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Tahran’da İslam Devrimi’nin 47’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İran’ın son bir yılda karşı karşıya kaldığı gelişmeleri değerlendirdi. Arakçi, yaşananların yalnızca ülke içinde değil, bölgesel ve küresel düzeyde de derin etkiler yarattığını söyledi.

“Yaşananlar dışarıdan yönlendirilen bir operasyondu”

Geçen yıldan bu yana olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirten Arakçi, 12 gün süren savaşın yanı sıra New York merkezli gelişmeler, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne başvuruları ve ülke genelinde yaşanan kargaşa olaylarına dikkat çekti.

Arakçi, 8–10 Ocak tarihleri arasında yaşanan olayları “dışarıdan yönlendirilen geniş çaplı bir terör operasyonu” olarak nitelendirerek, bu süreçte İran’da darbe benzeri bir girişimin hedeflendiğini savundu.

“12 günlük savaş bir dönüm noktasıydı”

Söz konusu sürecin en kritik başlıklarından birinin 12 günlük savaş olduğunu vurgulayan Arakçi, ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve İran ile ABD arasında yeniden başlayan dolaylı temasların da bu dönemin önemli parçaları olduğunu ifade etti.

Arakçi, “Savaşın başında İran’dan kayıtsız şartsız teslimiyet isteyenler, 12’nci günün sonunda bu kez kayıtsız şartsız ateşkes talep etmek zorunda kaldı” dedi.

“Belirleyici unsur İran halkının direnişiydi”

Yaşanan gelişmelerde en önemli etkenin İran halkının tutumu olduğunu dile getiren Arakçi, halkın tüm baskılara rağmen direnç gösterdiğini ve kurulan planları boşa çıkardığını söyledi. Bu direnişin, diplomasinin yeniden gündeme gelmesini sağlayan temel unsur olduğunu vurguladı.

“Nükleer mesele diplomasiden başka bir yolla çözülemez”

İran’ın nükleer programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, bu sorunun çözümünde diplomasinin tek geçerli yol olduğunu belirtti. “Bu gerçek defalarca test edildi” diyen Arakçi, İran halkının baskı ve tehdit diline dirençle, saygı ve onur diline ise karşılık verdiğini söyledi.

ABD ile müzakereler: “Ciddiyiz ama güvensizlik var”

ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere de değinen Arakçi, İran’ın sürece ciddi ve sonuç odaklı yaklaştığını ifade etti. Ancak geçmişte yaşanan gelişmeler nedeniyle taraflar arasında derin bir güvensizlik bulunduğunu belirten Arakçi, “Daha önce müzakere yürütürken ülkemize yönelik saldırılar gerçekleşti. Kalıcı ve somut bir sonuç için güven ortamının oluşması şart” dedi.