Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği (28) şehit oldu. Acı haber, memleketi Çorum’da ailesine ulaştırıldı.

Şehit ailesine acı haber verildi

Kazada şehit olan Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin şahadet haberi, Çorum merkeze bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan babası Rüştü İbbiği’ye askeri yetkililer tarafından bildirildi. Haberin ardından köyde büyük üzüntü yaşandı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve yakınları taziye için eve akın etti.

Beş yıllık görev hayatında örnek asker

Yaklaşık 5 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde göreve başlayan Burak İbbiği’nin bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenildi. Görevine bağlılığıyla tanınan genç astsubayın şehadet haberi, hem ailesini hem de köy halkını derin yasa boğdu.

Çorum’da yas hakim

Şehidin naaşının, yapılacak askeri törenin ardından memleketinde toprağa verilmesi bekleniyor. Yaydiğin köyünde sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, şehidin ailesine taziye dileklerini iletmek üzere evin önünde toplandı.