Süper Lig’in 5. haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Göztepe maçını Sakarya Bölgesi FIFA kokartlı Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç 14 Eylül Pazar saat 17.00’de başlayacak.

Maçın Hakem Kadrosu

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) açıklamasına göre, Atilla Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Selim Şenöz yapacak. Dördüncü hakem olarak Furkan Aksuoğlu görev alacak.

Mücadele Detayları

Kayserispor ile Göztepe, Süper Lig’in 5. haftasında Kayseri’de karşı karşıya gelecek. Zorlu doksan dakikalık mücadele, Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.