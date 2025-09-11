10. Uluslararası Türkiye Treffen, İzmir’in gözde turizm merkezi Çeşme-Alaçatı’da başladı. Etkinlik, 30’dan fazla ülkeden yüzlerce Goldwing sürücüsünü bir araya getiriyor ve Honda Goldwing’in 50. yılına özel düzenleniyor.

Türkiye Treffen Etkinlikleri

Bu yıl 10.’su düzenlenen Türkiye Treffen, dört gün boyunca özel sürüş rotaları, tekne turları, kültürel geziler, konserler, ödül törenleri ve ışık gösterileriyle devam edecek.

Işık Sürüşü ve Ülkeler Geçişi

11 Eylül akşamı gerçekleşecek "Işık Sürüşü" ile katılımcılar, Alaçatı sokaklarını ışıl ışıl bir korteje dönüştürecek. 13 Eylül’deki "Ülkeler Geçişi Sürüşü" ise farklı ülkelerden gelen sürücüleri bayraklarıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda buluşturacak.

Uluslararası Dostluk ve Dayanışma

Organizatörler, Türkiye Treffen’in sadece bir motosiklet buluşması olmadığını, aynı zamanda dostluk, barış ve uluslararası dayanışmanın güçlü bir simgesi olduğunu vurguladı.

Etkinlik Takvimi

Uluslararası Türkiye Treffen, 11-14 Eylül 2025 tarihleri arasında devam edecek ve Pazar günü yapılacak kapanış seremonisi ile sona erecek.