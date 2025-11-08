Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, “Misafirim Kaymakamım” projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerini ziyaret ederek sohbet etti, eğitim süreçleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere evlerinde destek

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen “Misafirim Kaymakamım” projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, ortaokul ve lise öğrencilerine evlerinde konuk oldu. Ateş, sekizinci sınıf öğrencisi Ayşe Özbek ve on ikinci sınıf öğrencisi Yaşamay Sarıkaya'yı evlerinde ziyaret etti.

Hedefler konuşuldu, tavsiyeler verildi

Ziyaretlerde öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Ateş, sınav hazırlık süreçleri hakkında bilgi aldı. Eğitim hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunan Ateş, öğrencilerin hedeflerini dinledi ve başarı dileklerini iletti.

Okul durumları değerlendirildi

Ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenler de yer aldı. Öğrencilerin okul içi durumu ve deneme sınavı sonuçları değerlendirilirken, eksik konuların sınava kadar tamamlanması için planlama yapıldı. Kaymakam Ateş, ailelere misafirperverlikleri için teşekkür etti.