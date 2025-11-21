Siirt’in Pervari ilçesinde Kaymakam Ahmet Gülderen, kırsal bölgelerdeki eğitim şartlarını yerinde görmek amacıyla köy okullarına kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Gün boyu süren programda hem okul yönetimleri hem öğretmenler hem de vatandaşlarla bir araya gelen Gülderen, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Kaymakam Gülderen’in ilk durağı Üçoyuk İlköğretim Okulu ve Anasınıfı oldu. Okulun fiziki durumu, ihtiyaçları ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Gülderen, sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle bir toplantı yaparak talepleri dinleyen Gülderen, eğitim ortamlarının güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.

Üçoyuk’ta incelemelerin ardından köy sakinleriyle de bir araya gelen Kaymakam Gülderen, vatandaşların sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi. Kırsal bölgelerde yaşam kalitesini ve hizmetlere erişimi artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Heyet daha sonra Çukurköy İlköğretim Okulu’na geçti. Burada da okulla ilgili genel durum değerlendirmesi yapan Gülderen, öğrencilerle yakından ilgilendi. Eğitim süreçleri, ulaşım, fiziki koşullar ve öğrenci ihtiyaçlarına dair bilgiler alarak, bölgedeki okul şartlarının iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri yerinde inceledi.

Kaymakam Ahmet Gülderen’in köy okullarına yönelik ziyaretlerinin önümüzdeki haftalarda da devam edeceği, ilçede eğitim standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.