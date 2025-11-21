Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde "Terörsüz Türkiye" sürecini görüşmek üzere kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, Komisyon üyelerinin İmralı Adası'na yapacağı ziyaret konusu karara bağlandı.

Yapılan oylama sonucunda, ziyaret teklifi oy çokluğuyla kabul edilerek önemli bir adım atıldı. Bu karar, Komisyon üyelerinin İmralı Cezaevi'ne giderek süreçle ilgili temaslarda bulunmasının yasal zeminini oluşturdu.

Komisyonun partilere göre üye dağılımı netleşti

Kritik kararı alan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun sandalye dağılımı, farklı siyasi partilerden temsilcilerin katılımıyla şekillendi. Toplam 51 üyeden oluşan Komisyon'da partilerin sandalye sayısı şu şekilde dağıldı:

AK Parti: 22 Üye

CHP: 11 Üye

DEM Parti: 5 Üye

MHP: 4 Üye

Yeni Yol: 3 Üye

HÜDAPAR: 1 Üye

Yeniden Refah Partisi (YRP): 1 Üye

DSP: 1 Üye

EMEP: 1 Üye

DP: 1 Üye

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 1 Üye

Ziyaret için prosedür başlatılıyor

Oy çokluğuyla kabul edilen bu kararın ardından, Komisyon üyelerinin İmralı Cezaevi'ne yapacağı ziyaret için gerekli yasal ve idari prosedürlerin başlatılması bekleniyor. Daha önce MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın da açıkladığı gibi, ziyaretin gerçekleşebilmesi için Adalet Bakanlığı'na bildirimde bulunulması ve gidecek milletvekilleri için resmi izinlerin alınması gerekiyor. Bu karar, Türkiye'nin terörle mücadele ve çözüm süreçleri bağlamındaki hassas gündeminde yeni bir dönemi işaret ediyor.