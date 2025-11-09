Olay, saat 17.00 sıralarında Hamursuz Dağı’nda meydana geldi. İ.U. adlı vatandaş, havada ters manevralar yapan bir paraşütçünün hızla dağlık alana doğru indiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler, olası bir kaza ihtimaline karşı bölgede kapsamlı bir arama başlattı.

Aramalarda kazaya dair iz bulunamadı

Yaklaşık bir saat süren taramalara rağmen bölgede herhangi bir kaza izine rastlanmadı. Ekipler, uçuş yapan paraşütçünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemede paraşütçünün Ali Sezer Cıdık olduğu tespit edildi.

Paraşütçü evde bulundu

Ekiplerin telefonla ulaştığı Cıdık’ın olumsuz hava koşulları nedeniyle planladığı bölgeye inemediği, inişten sonra evine dönerek istirahate geçtiği öğrenildi. Cıdık’ın sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir kaza yaşanmadığı teyit edildi.