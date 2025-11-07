Son Mühür- Programda, babasının eski eşi İpek Açar’ın hem “Kayahan” soyadını hem de mevcut eşi Alper Kömürcü’nün soyadını birlikte kullanması sorulduğunda Beste Açar, bu durumun kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Açar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Babam hayatta olsaydı buna izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan’ın yanında başka bir soyad yan yana gelemez.”

İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenmiş ve her iki soyadını kullanmaya devam etmişti.

“Babamın vefatından sonra birçok kişinin maskesi düştü”

Beste Açar, Kayahan’ın vefatının ardından çevresindeki insanların gerçek yüzlerini gördüğünü belirterek zor bir süreç yaşadığını söyledi.

Açar, bu dönemi şöyle anlattı:

“Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi görünen herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı.”

“Enerji boyutunda çalışmalar yapıyorum”

Programda ruhsal dünyaya dair açıklamalar da yapan Açar, enerji alanında çalışmalar yürüttüğünü ve bu süreçte babasıyla bağlantı kurduğunu ileri sürdü.

Açar ayrıca, paralel evren boyutunda Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçtiğini de iddia etti.

Yusuf Güney ile “enerji çalışması”

Beste Açar, astral deneyimlerden sıklıkla söz eden şarkıcı Yusuf Güney ile yakın arkadaş olduklarını belirtti.

Açar, Güney’e seanslar uyguladığını ifade ederek şunları söyledi:

“Yusuf’a yaptığım seanslarla enerjisel blokajlarını kaldırdım ve enerjisini yükselttim.”

Kayahan’ın hayatı beyazperdeye taşınıyor

Beste Açar, babasının müzik yolculuğunu sinema filmine dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını da açıkladı. Projeye ilişkin detaylar üzerinde ekiplerin hazırlık yaptığı bilgisini paylaştı.