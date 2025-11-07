Son Mühür- HBS Araştırma'nın Kasım ayında 51 ilde 3.200 seçmenle yüz yüze görüşmesiyle gerçekleştirdiği ''Bu pazar seçim olsa?'' anketi sonuçları açıklandı.

Abonelere özel olarak gerçekleştirilen çalışmada, 31 Mart sonrası AK Parti'nin önüne geçmeyi başaran CHP'nin bu tabloyu sürdürdüğü görüldü.



CHP ve AK Parti rekabetinde durum ne?



Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin yüzde 33.4'le önde olduğu araştırmada listenin ikinci sırasında yer alan AK Parti'ye yüzde 3.7 oranında fark attığı görüldü.

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin ise yüzde 8.0'lik oyuyla milliyetçi seçmen nezdinde en yüksek oy alan parti olduğu dikkat çekiyor.



İYİ Parti'de erime bitti mi?



Meral Akşener sonrası oylarında erime olduğu anketlere yansıyan Müsavat Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti'nin yüzde 6.3'lük oyuyla, yüzde 7'lik barajı tek başına zorladığı görülüyor.

Milliyetçi seçmende rekabetin diğer dikkat çeken isimleri Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi'yle Yavuz Ağıralioğlu liderliğindeki Anahtar Parti olduğu çalışmada, milliyetçi seçmenin toplam ağırlığının yüzde 20'yi aştığı görülüyor.

Araştırma, Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir parçası olan DEM Parti'nin oy oranını koruduğu ve yüzde 8'le, yüzde 7'lik barajı geçtiği görülüyor.

