Son Mühür- Magazin dünyasında yıllar önce Hülya Avşar’ı aldattığını itiraf etmesiyle hafızalara kazınan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Çilingiroğlu, Avşar’dan 2005’te, Feraye Tanyolaç’tan ise 2014’te boşanmıştı. İki evliliğinden Zehra ve Hüseyin Kaya adında iki çocuğu bulunan ünlü isim, aşk hayatıyla magazin sayfalarından düşmüyor.

Genç sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenmişti

Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda kendisinden 38 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa görüntülenmiş ve bu anlar magazin basınında uzun süre konuşulmuştu. O kişinin, daha önce Mehmet Ali Erbil ile ilişki yaşayan bir isim olduğu ortaya çıkmıştı.

“Beni kullandı”

Yaşanan olay sonrası Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. “Beni kullandı. Meğer o gece basını özellikle çağırmış, haber yapılmasını sağlamış. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama amacına ulaşamadı. Telefonunu sildim, her yerden engelledim” dedi.

Yeni aşkıyla Bebek’te yakalandı

Ünlü isim şimdi de yeni bir aşkla gündeme geldi. İsmini sır gibi sakladığı, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle Bebek’te el ele görüntülenen Çilingiroğlu, objektiflere takıldı. MagazinBurada’nın haberine göre ünlü ismin oldukça keyifli halleri dikkat çekti.