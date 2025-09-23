Son Mühür- Başrolünü Çağatay Ulusoy ile paylaştığı Eşref Rüya dizisinde “Nisan Akyol” karakterine hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir, başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini topluyor. Dizideki rolüyle sık sık gündeme gelen Özdemir, bu kez Londra Moda Haftası’nda boy gösterdi.

Burberry defilesine özel davet

Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen Burberry SS26 defilesine katılan Özdemir, davet tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Renkli uzun eteği ve aynı tonlarda tercih ettiği şalıyla objektiflere poz veren oyuncu, davete giderken deri trençkot kombiniyle de beğeni topladı.

Sosyal medyada tam not aldı

Defile öncesinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, hayranlarının övgü dolu yorumlarıyla karşılaştı. Özdemir’in şıklığı kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oldu.

Projeleriyle ve tarzıyla gündemde

No: 309, Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi yapımlarda da rol alan Özdemir, hem oyunculuk kariyerindeki başarısıyla hem de moda dünyasındaki güçlü duruşuyla adından söz ettirmeye devam ediyor.