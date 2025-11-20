Son Mühür - Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su Elon Musk, yılın başında ABD Başkanı Donald Trump’la yaşadığı sert polemiğin ardından yollarını ayırmıştı. Ancak ikili, son günlerde art arda kamuoyu önünde buluşarak gerginliğin sona erdiği mesajını verdi.

Musk, önce Beyaz Saray’da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Ardından ABD-Suudi Yatırım Forumu çerçevesindeki oturumda söz aldı. Böylece ikili, yılın başındaki gerilimin ardından üçüncü kez kamuoyu karşısında birlikte görünmüş oldu.

Teşekkür etti

Tüm bu gelişmelerin ardından Musk, sosyal medya hesabından Trump’a teşekkür ederek “Başkan Trump’a, Amerika ve dünya adına yaptığı tüm katkılar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Musk’ın hem davete katılması hem de ardından paylaştığı mesaj, iki isim arasındaki dalgalı ilişkinin yeniden yumuşama sürecine girdiği şeklinde değerlendirildi. Geçmişte Trump’ın seçim kampanyasına destek veren ve göreve gelmesinin ardından yönetim çevresinde yer alan Musk, kısa süre sonra Başkan’ın vergi ve harcama politikalarını eleştirmiş ve yeni bir siyasi parti kurma fikrinden söz etmişti. Buna karşılık Trump da Musk’ın şirketlerine sağlanan federal teşvikleri durdurmakla tehdit etmişti.

Uzmanlar, yaşanan bu gerilimin Tesla’nın marka değerine, satış performansına ve hisse fiyatlarına olumsuz yansıdığını belirtiyordu. Aylarca yan yana gelmeyen ikili, en son Eylül ayında muhafazakâr aktivist Charlie Kirk için düzenlenen anma töreninde tokalaşırken kamuoyu önünde görülmüştü.