Son Mühür/Gamze Eskiköy- Karabağlar Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. 37 üyenin bulunduğu mecliste yalnızca 10 üye hazır bulunurken, 27 üye salona gelmedi. Cumhur İttifakı’ndan 13 AK Partili ve 2 MHP’li olmak üzere toplam 15 üye toplantıya katılmazken, 22 üyeden oluşan CHP grubundan da sadece 10 kişi oturumda yer aldı. Katı atık bedeli krizi ve pazaryeri projeleriyle ilgili tartışmaların yarattığı gerginlik, meclisin açılmasına engel olduğu öğrenildi.

CHP’li meclis üyelerinin toplantıya gelmeme sebebinin, Karabağlar’daki pazarcıların defalarca eylem yaptığı katı atık bedeli sorunu olduğu öğrenildi. Karabağlar Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li üyeler başkanı ikna etmek için çaba sarf etti

Acar, “Helil Kınay’ı mahkemeye verdik. Orada yaşanan olay nedeniyle ben belediye meclis üyelerine bilgi verdim. Bizim katı atık önergemiz 4 komisyona havale edildi: Pazar yeri esnaf komisyonu, bütçe komisyonu ve hukuk komisyonuna devredildi. Bu önergeyi Helil Kınay yasalaştırmak için komisyon üyelerine bilgi verdik. Dedik ki; ‘Bu hukuksuz bir karardır. Buna imza atarsanız usulsüzlükten başınız ağrır.’ CHP’li üyeler, belediye başkanını ikna etmek için çaba sarf etti. Biz ‘suç işleniyor’ dememize rağmen, başkan bunu geçirmek istedi. Bunun üzerine meclis üyeleri meclise katılmama kararı aldı” dedi.

Başkan Kınay katı atık konusunda ısrarcı

Acar, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“AK Parti üyeleriyle birlikte katı atık bedelinin yüzde 80 artırılması ve Pazar Yeri projesiyle ilgili yapılmayan, durdurulan inşaat çalışmaları yolsuzluk olarak değerlendirildi. ‘Biz buna ortak olmayacağız’ diyerek hem AK Parti hem de CHP meclis üyeleri meclise katılmadı. Süreç, Emine Helil Kınay’ın pazar yeri tahsilatı konusunda ısrarcı kararıyla devam etti. Büyükşehir’den ciddi baskılar kurarak ilçeden karar çıkarmaya çalıştı. Yetmedi, veto edilince bu sefer ilçe meclis üyeleri ‘Biz bu hukuksuz kararları almak zorunda değiliz’ dedi. Ciddi tartışmalar yaşandı ve zaten 12 meclis üyesi istifa etti. CHP’li komisyon üyeleri de istifa etti.

Bunlar, Emine Helil Kınay’ın usulsüz talepleri ve haksız ihale istekleri yüzünden yaşandı. ‘Biz ortak olmayız’ dercesine istifa ettiler. Böylece yargılama sürecinde sorumlulukları olmasın istediler. Bugün artık Karabağlar’da sistem tıkandı. Kendi meclisinin üyeleri dahi meclis sıralarına maalesef gelmedi, oturmak istemedi. Karabağlar’a yaşatılan sıkıntılar ve ciddi anlamda psikolojik baskılar nedeniyle bu noktaya gelindi”

CHP’li Nurdan Şenkal Uçar: Protesto ettik!

Toplantıya katılmayan CHP Meclis Üyesi Nurdan Şenkal Uçar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizim MHP veya AK Parti ile hiçbir ilgimiz yok. Biz sadece grubumuzda katı atık bedelinin gündeme gelmesini istedik. Bu ay gelmediği için toplantıya katılmadık. ‘Avil koduyla geçsin’ dedik ama bekledik, yine de gündeme gelmedi. Başkanın neden böyle yaptığına dair bir bilgim yok. Bize herhangi bir açıklama yapılmadı. Biz de bu şekilde protesto ettik”

AK Partili Eroğlu: Katılmamamızın birçok sebebi var!

AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu ise, Başkan Kınay’a sert sözlerle yüklendi:

“Bizim meclise girmememizin birçok nedeni var. Başkan Kınay’a kendi partisinin bile güveni kalmadı. Daha önce birçok meclis toplantısında bana ve partimize karşı saygısız tavırları oldu. Hatta birinde ‘Elimi masaya vuruyorum, çocuğuma da böyle yapıyorum’ şeklinde konuşmuştu. Karabağlar halkı şu anda hizmet alamıyor. İlçemizin çok fazla eksiği var"