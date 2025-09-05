Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi’nin Eylül ayı ikinci meclis oturumu, Başkan Vekili Hazel Öztürk Işık yönetiminde yapıldı.

CHP’den 9 Eylül mesajı: Cumhuriyet ve parti vurgusu

CHP Grup Başkanvekili Cemal Çalışkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tarihine değindi. Çalışkan, CHP’nin köklerinin Kuvayi Milliye hareketine ve Sivas Kongresi’ne dayandığını belirterek, halkın iradesini her şeyin üstünde tutan parti olarak özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleriyle ülkeye yön verdiklerini ifade etti. Parti üzerindeki müdahale ve baskılara izin verilmeyeceğini vurgulayan Çalışkan, “Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” sözlerini hatırlattı.

Ayrıca 9 Eylül’ün CHP’nin kuruluş yıldönümü ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olduğunu belirten Çalışkan, “Atatürk’ün dediği gibi; İzmir artık hiçbir düşmanın ayak basamayacağı kutsal bir topraktır. 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun yıldönümü kutlu olsun” dedi.

AK Parti’den tepki: Parti içi sorunlar meclis gündemine taşınmasın

AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, CHP’nin parti içi tartışmalarını meclis gündemine taşımamasını istedi. Aslan, “Çok siyaset olayına girmek istemiyorum ancak bazı olaylar dönüp dolaşıyor ve biz bunları meclise anlatmaya çalışıyoruz. Baskıyı biz mi yapıyoruz, yoksa CHP’nin kendi içindeki kişiler mi? Açıklamalara bakıyoruz, ‘öyle yazılıyor, böyle yazılıyor’ deniyor. Bize ne, şu anda CHP’de her şey algı meselesine dönmüş durumda” dedi.

Partide yapılan şikayetlerle ilgili olarak, Aslan şunları söyledi: “Şikayetler dikkate alınmazsa, yapılan işlem yok sayılırsa, ‘yargı çalışmıyor’ deniyor. Ama işlem yapıldığında da olay başka bir konuya çekiliyor ve siyasi karar verildiği düşünülüyor. AK Parti’nin hali böyle değil; kavga ve gürültü çıkaran sizsiniz, bizimle alakası yok.”

Aslan, CHP’nin kendi iç sorunlarını meclis gündemine taşımamasını vurgulayarak, “Görüyoruz, sıkıntılar var. Ama buraya geldiğinizde belediyenin eksikleri var mı, yok mu? Elbette vardır. Devletin de eksikleri vardır. Bunu ele alıyorsunuz, ama CHP olarak kendi iç sorunlarınızı görmüyorsunuz." dedi.

Tüm maddelere oy birliği!

Bir önceki meclisten komisyona gönderilen tüm raporlar komisyondan geldiği şekilde oylandı ve oy birliği ile kabulü sağlandı.