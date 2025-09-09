Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’in iddialarına sert bir dille yanıt verdi.

El-Ensari, ABD’nin İsrail’in Doha’daki saldırısı öncesinde Katar’a herhangi bir uyarıda bulunduğu yönündeki açıklamaları “asılsız” olarak nitelendirdi.

“Uyarı değil, sonradan arama”

El-Ensari, saldırı anında Doha’da patlama sesleri duyulduğunu belirterek, ABD’li bir yetkilinin bu sırada telefonla kendilerini aradığını söyledi.

Ancak saldırıdan önce Katar’a yönelik hiçbir uyarının yapılmadığının altını çizdi. Sözcü, “Olay anında bir telefon geldi ama bu, önceden yapılmış bir uyarı anlamına gelmez” dedi.

Beyaz Saray iddiaları gündemde

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD’nin İsrail’in Doha’daki saldırısı öncesinde Katar’ı bilgilendirdiğini öne sürmüştü.

Ancak Katar’ın bu iddiaları yalanlaması, bölgede ABD-İsrail ilişkilerinin Katar üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.