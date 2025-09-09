Son Mühür- İsrail'in Orta Doğu'da tansiyonu bir kez daha yükselten saldırılarının hedefi Katar'da bulunan Hamas liderleriydi. Körfez Arap devletlerini şok eden saldırılarda Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas'ın sürgündeki lideri Halil el-Hayya'nın yer aldığı üst düzey isimleri hedef alındı.

Hamas, Gazze'yi bir yandan açlığa mahkum ederken diğer yandan havadan ve karadan bombalayan İsrail'in Doha'yı hedef alan saldırılarında herhangi bir kayıp vermediklerini duyurdu.



Ateşkes görüşmelerine darbe...



Katar'ın El Cezire televizyonu, bir Hamas kaynağına dayanarak saldırının Hamas'ın Gazze ateşkes müzakerecilerini hedef aldığını bildirdi.

Saldırının, özellikle birkaç tur görüşmeye ev sahipliği yapan Körfez Arap ülkesi Katar'da gerçekleşmesi nedeniyle, ateşkes çabalarına ciddi, hatta ölümcül bir darbe vurmasından endişe ediliyor.



BAE'den İsrail'e kınama...



Birleşik Arap Emirlikleri, Katarı'ı hedef alan İsrail'i şiddetle kınıyoruz açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, ''Katar'a yapılan saldırı hepimize yapılmış sayıyoruz. Katar'ın atacağı tüm adımları destekliyoruz.'' mesajı verildi.

Katar daha birkaç ay önce Trump’a Boeing 747 uçak hediye etmiş, Orta Doğu ziyareti sırasında Trump'ı Doha’da krallar gibi ağırlamıştı.

ABD'nin İsrail'in hedef aldığı Doha'da yaklaşık 500 askerinin görev yaptığı El Udeid Hava Üssü bulunuyor.