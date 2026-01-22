Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer’de yayımlanan “Zû Şan” (Önemli Kişiler) adlı programa konuk oldu. Röportajın henüz tamamı yayımlanmazken, tanıtım videosunda yer alan bir soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tanıtım videosu kısa sürede gündemde

Programdan paylaşılan fragmanda Bilal Erdoğan’a özel yaşamı, aile geçmişi ve geleceğe dair planlarıyla ilgili çeşitli sorular yöneltildi. Tanıtım videosu, yayınlanmasının ardından kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

“Babanızın halefi olacak mısınız?”

Fragmanda en çok öne çıkan bölüm, sunucunun Bilal Erdoğan’a doğrudan yönelttiği “Ve hepsinden önemlisi… Babanızın halefi olacak mısınız?” sorusu oldu. Tanıtımda bu soruya verilen yanıt yer almazken, röportajın tamamında nasıl bir açıklama yapılacağı merak konusu haline geldi.

Siyasetle iç içe bir çocukluk

Programın tanıtımında Bilal Erdoğan’a, “Siyasetle iç içe bir evde büyümek nasıldı?” sorusu da yöneltildi. Fragmanda, Erdoğan’ın bu ortamda büyümenin kendisi üzerindeki etkilerine ve kendi yolunu nasıl şekillendirdiğine dair değerlendirmelere yer verileceği görülüyor.

Emine Erdoğan’ın kökenine ilişkin açıklama

Röportajda dikkat çeken bir diğer başlık ise annesi Emine Erdoğan’ın kökenleri oldu. Sunucunun bu konudaki sorusu üzerine Bilal Erdoğan, annesinin Arap kökenli olduğunu belirterek, anneannesi ve dedesinin evde Arapça konuştuğunu ifade etti.

Yayın tarihi bekleniyor

Röportajın tamamının ne zaman yayımlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tanıtımda özellikle öne çıkarılan “halef” sorusuna Bilal Erdoğan’ın vereceği yanıtın, programın yayınlanmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.