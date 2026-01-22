Son Mühür- Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor. Sınır hattında yaşanan provokatif eylemler yargı mercilerinin yakın takibine alındı.

Adalet Bakanı’ndan sert tepki

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında yaşanan olayların ardından Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Bakan Tunç, Türk bayrağına yönelik girişimi “alçakça” olarak nitelendirerek adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık harekete geçti

Bakan Tunç açıklamasında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bayrağa yönelik saldırıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını belirtti. Olayın tüm yönleriyle ele alındığı ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Suriye’deki çatışmalar bahane edildi

Açıklamada ayrıca, Suriye’nin Halep kentinde hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasında yaşanan çatışmalar bahane edilerek Türkiye genelinde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapıldı

Yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 356 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Bu kişilerden 35’inin tutuklandığı, 45 şüpheliye adli kontrol tedbirleri uygulandığı, 77 kişinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

“Hiçbir provokasyon cezasız kalmayacak”

Adalet Bakanı Tunç, devletin egemenliğine ve toplumsal huzura yönelik hiçbir saldırının cezasız kalmayacağını vurgulayarak, provokatif eylemlere karşı hukukun kararlılıkla işletileceğini ifade etti.

Sosyal medya paylaşımıyla ilgili tutuklama talebi

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sosyal medya platformu X üzerinden Türk bayrağına yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 yaşındaki S.Ç., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.