TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, sezonun üçüncü haftasında Kastamonuspor’a konuk olacak. Ligde geride kalan iki maçında 1 puan toplayabilen Bucaspor 1928, hafta içi oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında ise İzmir temsilcisi Çoruhlu’ya elenmişti.

Maç detayları ve hakem ataması

Karşılaşma, Kastamonu Gazi Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Mücadelede hakem olarak Mehmet Terece düdük çalacak. Terece’nin yönetimindeki maçta, her iki takımın da ligdeki durumunu güçlendirmek için sahaya çıkması bekleniyor. Bucaspor 1928, ligde puan kaybını minimuma indirmek ve moral kazanmak için sahada mücadele ver.

Kastamonuspor’un lig performansı

Sezonun ilk iki haftasında istediği sonuçları alamayan Kastamonuspor, oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçlar, takımın puan tablosundaki yerini son sıraya taşırken, Kastamonuspor’un sahasında oynayacağı bu maçta puan veya puanlar kazanmak için mücadele etmesi gerekecek.