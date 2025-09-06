Son Mühür/ Beste Temel - Menemen Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, etkinlik sayısı, alan büyüklüğü ve uluslararası katılımıyla kendi alanında dünyanın en büyük organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Açılış töreni, festival alanı olan Şehir Parkı’nda yapıldı.

Törene Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçe protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

“Menemen çömleği zümrüdü anka gibi küllerinden doğdu”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından halk oyunları gösterisiyle başlayan törende konuşan Başkan Aydın Pehlivan, Menemen’in Türkiye’nin çömlekçilikteki en önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Pehlivan, “2022’de 18 ülkenin katılımıyla başlayan yolculuğumuz, bu yıl 41 ülkeye ulaştı. Filistin’den Brezilya’ya, Amerika’dan Rusya’ya kadar her kıtada Menemen’in izleri var. 8 bin yıllık geçmişe sahip çömlekçilik geleneğimiz, festivalimizle yeniden hayat buldu” dedi.

Protokol tornanın başına geçti

Başkan Pehlivan’ın ardından konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediyesi’nin eser siyasetine vurgu yaptı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri tornada çömlek yaparak festival coşkusuna katıldı. “Ateşin ve toprağın dansı” olarak bilinen raku gösterisi de ilgiyle izlendi.

Aynısefa Kafe'de açıldı

Festivalle eş zamanlı olarak Şehir Parkı’nda Aynısefa Kafe’nin açılışı yapıldı. Kent-2’deki ilk tesisin ardından hizmete giren ikinci Aynısefa, modern mimarisi ve zengin menüsüyle vatandaşlardan ilgi gördü.

Dolu dolu festival programı

Festivalin ilk gününde Hemhal Sanatsal Seramik Sergi ve Yarışması, “Çömleğin İzinde” fotoğraf yarışması ve sergisi Taşhan’da büyük ilgi gördü. “Menemen Toprağında Yeni Kullanım Alanları” panelinde Doç. Dr. Füsun Çövenoğlu’nun moderatörlüğünde Hasan Ursavaş, Reyaz Badaruddin, Verda Sipahi ve Metin Ertürk konuşma yaptı.

Festival sohbetlerinde ise seramiğin usta ismi Bingül Başarır, 65 yıllık sanat hayatını ve seramik sanatına dair deneyimlerini paylaştı. Gün boyu workshoplar, çocuk atölyeleri, müzik dinletileri ve alternatif pişirim teknikleriyle dolu etkinlikler gerçekleştirildi.