Mersin’de bahçede hasat yapan işçilerin arasına otomobil daldı. Kazada işçilerden biri öldü, üçü yaralandı.

Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Kabasakallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, MD-400'den Erdemli ilçesine doğru seyreden Melahat Y. idaresindeki 33 KMB 60 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye girdi.

Otomobil, bahçede zeytin hasadı yapan dört işçiye çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi. Merkez bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini yönlendirdi.

Ekipler, biri ağır dört yaralıyı ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Yaralı, işçilerden Selim Avdil, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Üç yaralının tedavisinin sürdüğü kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.