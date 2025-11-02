Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Melissa Kasırgası nedeniyle ülke genelinde geniş çaplı tahliyelerin gerçekleştirildiğini belirterek, “Tüm Küba için çok zor bir gece olacak ancak atlatacağız.” ifadesini kullandı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), kasırganın 3. kategori seviyesinde Küba’nın güneydoğu kıyılarına ulaştığını duyurdu. Merkezden yapılan önceki açıklamada, kasırganın saatte 260 kilometre hızla ilerlediği ve 5. kategoriye kadar güçlendiği belirtilmişti.

Kasırga Karayipler’de yıkıcı etkilere yol açabilir

Kasırganın, Jamaika’nın başkenti Kingston’un 205 kilometre güneybatısında seyrettiği ve batı istikametine doğru ilerlediği bildirildi. Yetkililer, Jamaika ve Küba’nın güneydoğusunda karaya vurmasının beklendiğini, şiddetli yağış, sel baskınları ve heyelanlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Melissa Kasırgası’nın ilerleyen günlerde Karayipler’in diğer bölgelerinde de etkisini sürdürmesi ve yıkıcı fırtına koşulları oluşturması bekleniyor.