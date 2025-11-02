Yerel yetkililerin açıklamasına göre, liman kenti Danang’da meydana gelen şiddetli sel nedeniyle 6 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Kentte 4 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Çok sayıda ev, mahsul ve binlerce hayvan selden etkilendi.

Hue kentinde de 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 yaşındaki bir kız çocuğu ise kayboldu. Quang Ngai eyaletinde meydana gelen 120’den fazla heyelan sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Yollar kapandı, turistler kayıklarla tahliye edildi

Sel ve heyelanlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı. Vietnam Meteoroloji Dairesi, Hue kentinde yağış miktarının 24 saatte rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Hoi An Antik Kenti'nde sel suları yükselirken, bölgede bulunan turistler kayıklarla tahliye edildi.

Ayrıca, başkent Hanoi ile Ho Chi Minh kenti arasındaki tren seferleri şiddetli yağışlar nedeniyle askıya alındı ve binlerce yolcu bu durumdan olumsuz etkilendi.