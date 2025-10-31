Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 31 Ekim Cuma günü için yaptığı hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Sis tekili olabilir

Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece yükseleceği, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

31 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 24°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 30°C – Az bulutlu ve açık

Antalya: 26°C – Az bulutlu ve açık

Hatay: 28°C – Az bulutlu ve açık

Isparta: 22°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Konya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Nevşehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Düzce: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Sinop: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Samsun: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 12°C – Parçalı bulutlu

Kars: 13°C – Parçalı bulutlu

Malatya: 19°C – Az bulutlu ve açık

Van: 14°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 23°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 25°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 21°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 23°C – Az bulutlu ve açık