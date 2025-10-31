Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 31 Ekim Cuma günü için yaptığı hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer bölgelerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Sis tekili olabilir
Sabah ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi’nde pus ve yer yer sis oluşması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece yükseleceği, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
31 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
Bursa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 30°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 26°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 28°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 22°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 12°C – Parçalı bulutlu
Kars: 13°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 19°C – Az bulutlu ve açık
Van: 14°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 23°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 25°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 21°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 23°C – Az bulutlu ve açık