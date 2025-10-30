Balıkesir'de yeni depremler meydana gelmeye devam ediyor. 6.1 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, çok sayıda artçı deprem meydana gelmişti. Günün son saatlerinde yeni bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından veriler aktarıldı. Deprem bölge halkında büyük endişe yarattı.

4.1 ile sallandı!

Saat 23.52 sıralarında Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkez üssü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan verilere göre depremin meydana geldiği derinlik 13.58 KM olarak açıklandı. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panik halindeyken, yeni meydana gelen bu deprem de endişe yarattı.

İşte, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından aktarılan veriler: