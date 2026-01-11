Son Mühür/ Merve Turan- Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İzmir’de faaliyet gösteren yerel basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Kasapoğlu, gazeteciliğin sadece haber üretmekten ibaret olmadığını vurgulayarak, “Gazeteciler toplumun gören gözü, işiten kulağı ve hafızasıdır” dedi.

“Gazetecilik, toplumun gerçeğe ulaşma teminatıdır”

Yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Dr. Kasapoğlu, gazetecilik mesleğinin kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasında hayati bir rol üstlendiğini belirtti.

Basın emekçilerinin zor şartlar altında büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını ifade eden Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm gazetecilerin özel gününü kutladı.

Kasapoğlu, “Kamuoyunun vicdanını temsil eden, zor zamanlarda değeri daha da artan bu mesleği onurla sürdüren tüm basın çalışanlarımızın gününü yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Gazetecilik masa başında yapılan bir iş değildir”

Gazeteciliğin sahada verilen bir emek olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, mesleğin sadece ofis ortamıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Deprem bölgelerinden adliye koridorlarına, köy okullarından sokaklara kadar her alanda gazetecilerin büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptığını ifade eden Kasapoğlu, “Gazetecilik; soğukta, sıcakta, gece gündüz demeden hakikatin peşinde koşmaktır” dedi.

Engelli bireylerin sesi basınla duyuluyor

TBMM’de yürütülen Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu çalışmalarına da değinen Kasapoğlu, sahada yaşanan sorunların kamuoyuna taşınmasında basının büyük katkı sunduğunu söyledi.

Engelli bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı görünmez engellerin basın sayesinde gündeme geldiğini belirten Kasapoğlu, “Gazeteciler, engelli kardeşlerimizin taleplerini dijital dünyaya taşıyarak bu mücadelenin en önemli paydaşlarından biri oldu” ifadelerini kullandı.

“Engel bireyde değil, kaldırımlardadır”

Toplumsal farkındalık vurgusu yapan Kasapoğlu, erişilebilirlik konusunun bir zihniyet değişimi gerektirdiğini dile getirdi.

Güçlü, özgür ve sorumluluk sahibi bir basının bu dönüşümün temel aktörlerinden biri olduğunu belirten Kasapoğlu, “Attığınız her başlık, çektiğiniz her kare bu değişimin bir parçasıdır” dedi.

Basın emekçilerine teşekkür ve anma

Konuşmasının sonunda basın çalışanlarına teşekkür eden Kasapoğlu, görevi başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.

Tüm gazetecilere sağlık, kolaylık ve başarı dileklerinde bulunan Kasapoğlu, kalemini, kamerasını ve mikrofonunu halkın hizmetine sunan herkese şükranlarını sundu.