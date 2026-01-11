Devre arası öncesinde ligde üst üste dört galibiyet alan Altay, ikinci yarının açılış haftasında Uşakspor engelini aşamadı. Siyah-beyazlı ekip, sahasında oynanan mücadeleden 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

Mali sıkıntılara rağmen çıkışını sürdüren Uşakspor, bu galibiyetle puanını 31’e yükseltti ve Play-Off potasında yer aldı. 18 puanda kalan Altay ise haftayı kayıpla kapattı.

Kanlı’dan takıma destek

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Altay Başkanı Sinan Kanlı, mücadeleden memnun olduğunu vurguladı. Kanlı, “Talihsiz bir mağlubiyet aldık. Maçlar kaybedilebilir ancak kötü mücadele edilmez. Özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduk. Genel tabloda takımımız ve teknik ekibimiz sahada çok iyi bir duruş sergiledi. Bu mücadeleden razıyım, gururluyum. Yusuf Şimşek hocamıza, teknik ekibimize ve tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Şerefli bir mağlubiyet”

Kaçan fırsatlara dikkat çeken Kanlı, “Belki değerlendirdiğimiz pozisyonlar gol olsaydı bugün çok farklı şeyler konuşulabilirdi. Mağlubiyetin de şereflisi olur. Bugün alınan sonuç şerefli bir mağlubiyettir. Kulüpte görev alan herkes, bu zor günlerde büyük fedakârlıkla çalışıyor” dedi.

Tribün tepkisine sert sözler

Tribünlerden gelen küfürlere sert çıkan Kanlı, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tribünlere karışmış, maksatlı davranan bazı kişiler vardı. Maç boyunca belli noktaları hedef alarak küfürlerle takımımızı demoralize etmeye çalıştılar ve kısmen başarılı oldular. Gol için kenetlenmemiz gereken anlarda kendi oyuncumuza küfür edilmesi kabul edilemez.”

“Kimseye yem etmem”

Tepkisini sürdüren Kanlı, “Bu şartlarda mücadele eden Büyük Altay’ın ne bir çalışanını, ne teknik adamını ne de futbolcusunu kimseye yem etmem. Bu kişiler hukuk çerçevesinde bulunacak. Altaylı olmak adam kovalamak değil, adam olmaktır. Merhum başkan Rıdvan Burteçin’in yaktığı ahlak meşalesi sönmeyecek” dedi.