Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’nde akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 21.30 sıralarında Yaz Sokak ile Başkent Sokak kesişiminde üç kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı gerçekleşti.

Ayrılık iddiası kanlı bitti

İddiaya göre, Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan ve bir çocuk annesi olan 35 yaşındaki İpek Genç, sevgilisi olduğu ileri sürülen 35 yaşındaki Erhan Derse’den ayrılmak istedi.

Bu durumu kabullenmeyen Derse, İpek Genç ile 23 yaşındaki erkek kardeşi Abdullah Barış Genç’in önünü apartmanlarının önünde kesti.

Sokak ortasında kurşun yağmuru

Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği silahı çıkaran Erhan Derse, İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç’e ateş açtı. Ardından aynı silahı kendisine doğrultan Derse, olay yerinde intihar etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İpek Genç ve kardeşi ile intihar eden Erhan Derse ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen üç kişi de yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri sokakta inceleme yaptı

Olayın ardından polis ekipleri sokağı güvenlik şeridine alarak geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre delil toplarken, çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Soruşturma sürüyor

Üç canın yitirilmesiyle sonuçlanan olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Emniyet güçlerinin kapsamlı incelemesi devam ediyor.