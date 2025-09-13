Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında beşinci dalga operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Emniyet sorguları tamamlandı

Şüphelilerden 7’si, emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Kalan 14 şüpheli ise sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeden çıkan kararlar

Adliyeye çıkarılan 14 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında Emin Kemal H., Tuncay S., Levent Ş., Okan K. ve İsmail E. bulunuyor.

Adli kontrolle serbest kalanlar

Mahkeme, O.A., Y.M., B.S., E.A., H.A., M.İ.E., Z.K., B.K. ve H.K. için adli kontrol kararı verdi. Böylece şüphelilerin yargı süreci, adli kontrol tedbirleri kapsamında devam edecek.

Soruşturma devam ediyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasının önceki dalgalarında da çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı. Beşinci dalga ile birlikte operasyonun kapsamı genişletilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.