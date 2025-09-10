Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski başkanlarından ve aynı zamanda İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Cenk Karace, yeşil-kırmızılı kulübe olan vefa borcunu bir kez daha gösterdi. Daha önce futbol altyapısına sponsor olan Karace, şimdi de kulübün basketbol altyapısının ihtiyaçlarını karşılamak üzere önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kendi firması aracılığıyla sağlanacak bu destek, genç sporcuların forma, malzeme ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak. İmza töreninde Karşıyaka'ya olan derin bağını dile getiren Karace, "Karşıyaka Spor Kulübü ile ilk tanışmam yedi-sekiz yaşlarında basketbol sayesinde oldu. Profesyonel seviyeye gelememiş olsam da bu spor hayatımın her zaman içinde oldu. Kulübümüze olan inancımız, genç sporcuların daha iyi şartlarda yetişmesi için bu desteği vermemizi sağladı," dedi.

"Geleceğimiz altyapıdan yetişecek" vurgusu

Cenk Karace, kulüp altyapısına verdiği önemi şu sözlerle dile getirdi: "Hem futbola hem de basketbola destek olma kararı aldık, çünkü altyapılar bizim geleceğimiz. Başkan Aygün Cicibaş'a, Altyapı Basketbol Şube Başkanı Tolga Üner'e ve tüm ekibe güvenimiz sonsuz. Bu sebeple elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz." Beş yıl süreyle devam etmesi planlanan bu sponsorluk anlaşması, kulübün gelecekteki sportif başarılarına büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Basketbol altyapısının güçlendirilmesi, A takıma yetenekli gençlerin kazandırılması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

Kulüpten teşekkür ve memnuniyet açıklaması

Basketbol Şube Başkanı Tolga Üner, Cenk Karace'nin sağladığı bu desteğin kulüp için taşıdığı değere vurgu yaptı. Üner, "Karşıyaka ruhunu derinden hisseden ve kulübümüze gönülden bağlı olan Cenk Karace'nin bu anlamlı katkısı bizim için çok değerli. Hem futbol hem de basketbol altyapısındaki gençlerimize daha iyi imkanlar sunmamıza olanak sağlayacak. Kendisine camiamız adına şükranlarımızı sunuyorum," ifadelerini kullandı. Bu anlaşma, kulüp yönetiminin ve taraftarların uzun vadeli hedeflerine ulaşma yolunda duyduğu güveni artırırken, İzmir'in spor camiasında vefalı bir iş insanının nasıl örnek bir duruş sergilediğini de gösteriyor.