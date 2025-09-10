1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle “Vira bismillah” diyerek denize açılan Egeli balıkçılar, sezona bereketli bir başlangıç yaptı. Ege Denizi’nde ağların dolu çekilmesi hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

İlk 10 günde 5 bin ton balık satışı

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, geçen yıl İzmir Su Ürünleri Hali’nde 55 bin ton balık satışı yapıldığını, bu yıl ise sezonun ilk 10 gününde 5 bin tonluk satış gerçekleştiğini belirtti. Yaz aylarında deniz suyu sıcaklığının 27-28 derecelere çıkmasının endişe yarattığını dile getiren Çakan, “Çok şükür beklediğimiz olumsuz tabloyla karşılaşmadık. Ege’de 10 gündür çok güzel avcılık var, iyi bir sezon geçiriyoruz” dedi.

Havalar soğudukça bolluk artacak

Çakan, havaların soğumasıyla birlikte balık bolluğunun artacağını, yeni yıl başına kadar geçen seneki 55 bin ton satış rakamını yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Havra Sokağı’nda tezgahlar doldu

Bolluk, İzmir’in tarihi Havra Sokağı’na da yansıdı. Balıkçı Murat Aslan, “Balık bol, iri ve fiyatı uygun. Normalde kilosu 300-400 lira olan balığı şu anda 150 liraya satıyoruz” diye konuştu. Balıkçı İzzettin Yedikardeş ise hamsi, sardalya ve barbunyanın bolluğunun fiyatları düşürdüğünü vurguladı.

Balık almak için Havra Sokağı’na gelen İlhami Songör, “Haftada iki defa balık tüketmeye çalışıyoruz. Fiyatlar kaliteye göre uygun” dedi.