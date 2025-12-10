TFF 3. Lig 4. Grup’ta geçen hafta Alanya 1221’i 2-0 mağlup ederek nefes alan Altay, şimdi ligde kaderini belirleyecek seri maçlara odaklandı.

Siyah-beyazlı ekip, art arda düşme hattındaki üç rakiple karşılaşacak ve tüm hesaplar 9 puan üzerine kurulmuş durumda.

Altay, kritik galibiyetle moral buldu

Altay, geçtiğimiz hafta iç sahada aldığı 2-0’lık Alanya 1221 galibiyetiyle averaj üstünlüğü yakalayarak düşme hattından kurtulmuştu. 9 puana yükselen siyah-beyazlılar, ligdeki en kritik haftalarından birine giriyor.

Üç rakip de bahis soruşturmasıyla çalkalanıyor

Altay’ın önündeki üç maç, rakiplerinin içinde bulunduğu kriz nedeniyle daha da önem kazandı. Bahis soruşturması kapsamında amatör lisanslı futbolculara yönelik geniş çaplı inceleme yürütülürken:

İzmir Çoruhlu FK: 13 oyuncu

Nazillispor: 19 oyuncu

Afyonspor: 14 oyuncu tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Bu üç takımın kadrolarında büyük boşluklar oluşurken, bazı maçlarda sahaya çıkacak oyuncu bulmakta dahi zorlandıkları ifade ediliyor.

Altay soruşturmadan en az etkilenen taraf oldu

Daha önce 8 profesyonel futbolcusu ceza alan Altay’da bu kez yalnızca iki amatör oyuncu soruşturmadan etkilendi.

Siyah-beyazlı ekip, ligde yaşanan sürecin diğer rakiplere göre kendilerini daha az sarsmasını avantaj olarak kullanmayı planlıyor.

Siyah-beyazlılar 9 puan hedefledi: “Fırsatı değerlendirmeliyiz”

Altay cephesi, üst üste üç maçtan çıkacak 9 puanın takımın kaderini değiştireceğini düşünüyor. Teknik heyetin planlamasına göre:

Kadro sıkıntısı yaşayan rakipler karşısında,

Moralli bir Altay oyun disipliniyle sahaya çıkacak,

Üst sıralara tırmanmak için bu haftalar kritik eşik olacak,

Siyah-beyazlı yönetim, oyunculara “Bu fırsat bir daha gelmez, her maç bir final” mesajını iletiyor.

Ligde dengeler değişebilir

Bahis soruşturması nedeniyle üç rakibin geniş çaplı kadro kaybına uğraması, 4. Grup’ta dengeleri önemli ölçüde değiştirmiş durumda.

Altay’ın alacağı sonuçlar yalnızca kendi sıralamasını değil, düşme hattındaki tüm takımların kaderini etkileyebilir.