3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka, bu hafta İzmir’de İzmir Çoruhlu FK’nın konuğu olacak. Karşıyaka taraftarları için Atatürk Stadı’nda yalnızca bin 380 kişilik kontenjan ayrıldığı açıklandı.

Zemin bakımı nedeniyle mecburi olarak Atatürk Stadı

Kentte 3’üncü Lig’de aynı grupta yer alan dört takımın maçlarını oynadığı Alsancak ve Bornova statlarının zeminleri, ekim ayında eş zamanlı olarak bakıma alındı. Bu nedenle Karşıyaka ile İzmir Çoruhlu FK arasındaki derbi, 55 yıllık emektar İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Kapalı tribün açılacak, diğer tribünler kapalı

Atatürk Stadı’nda yalnızca kapalı tribün açılacak. 2015 yılında yapılan testlerde bazı bölümlere olumsuz rapor verilmiş, 2017 ve 2020’de yaşanan depremlerin ardından yeniden test edilen statta, diğer tribünlerin açılması güvenlik gerekçesiyle uygun bulunmadı.

Deplasman kontenjanı ve bilet fiyatları

Toplam 51 bin 337 koltuk kapasitesine sahip statta, yalnızca kapalı tribün dikkate alınarak Karşıyaka taraftarlarına bin 380 bilet ayrıldı. Ev sahibi İzmir Çoruhlu FK, bilet fiyatını 250 TL olarak belirledi.

Taraftar tepkisi ve talepler

Sosyal medyada karara tepki gösteren Karşıyaka taraftarları, Türkiye’nin iki olimpik stadından biri olan Atatürk Stadı’nda yasal deplasman kontenjanı olan toplam kapasitenin yüzde 5’i kadar, yani 2 bin 566 bilet talep etti. Taraftarlar, yıllardır bekledikleri yeni statlarının eksikliğini ve iki stadın aynı anda bakıma alınmasının neden olduğu sıkıntıları gündeme taşıdı.

Önümüzdeki maç takvimi

Karşıyaka, 18 Ekim’de Nazillispor ile oynayacağı maçta da Atatürk Stadı’nı kullanacak. Kulüp, 26 Ekim’deki Altay derbisinde ise Alsancak Stadı’na geri dönecek.