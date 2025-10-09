Son Mühür / Yiğit Uzun- 13 Mayıs 2018 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Bulut Orman Evleri şantiyesinde katledilen 27 yaşındaki Dorukhan Büyükışık cinayetinde yeni duruşma yarın görülecek. Olayda yaşamını yitiren Dorukhan’ın babası, Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, oğlunun ölümüne ilişkin adalet mücadelesini yıllardır sürdürüyor. Büyükışık, cinayet sırasında olay yerinde bulunan Emniyet mensuplarının yargılandığı davanın ikinci duruşmasına basın mensuplarını davet etti.

Yapılan basın davetine göre, sekiz polisin yargılandığı davanın ikinci duruşması 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 09:20’de İzmir 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde (Bayraklı Adliyesi Ana Bina B Blok Kat:4) başlayacak.

Büyükışık, davanın yalnızca kendi ailesi için değil, kamu vicdanı açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, “Cinayet sırasında görevde olan kamu görevlilerinin ihmali iddialarının yargı önünde açığa çıkması gerekiyor” mesajını vermişti.

Duruşma sonrası Ethem Büyükışık’ın, dava süreci ve yeni gelişmelere ilişkin olarak basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

Bu dava, Dorukhan Büyükışık’ın ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin sorumluluğu tartışmasını yeniden gündeme getirirken, İzmir kamuoyu ve ulusal basın tarafından da yakından takip ediliyor.