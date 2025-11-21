TFF 3. Lig 4. Grup'ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka'nın kilit isimlerinden Erhan Öztürk, bahis soruşturması neticesinde aldığı 3 ay hak mahrumiyeti cezası sonrasında sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yayınladı. Yeşil-kırmızılı formayla çıktığı 10 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki yetenekli sağ kanat oyuncusu, yaşadığı bu durumdan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.

"Hataların bedelini ödüyorum, amacım takımıma asla zarar vermek değil"

Yaşadığı süreçle ilgili samimi itiraflarda bulunan Erhan Öztürk, cezanın temelinde yatan eylemlerin amatör yıllarında ve "geleceği öngöremeden" yaptığı hataların sonucu olduğunu ifade etti. Profesyonel futbol yaşantısına 2024 yılında başladıktan sonra her türlü kuralı ve sorumluluğu çok daha bilinçli taşıdığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, en hassas noktanın altını çizdi:

"Armasını taşıdığım hiçbir takıma bahis oynamam söz konusu dahi değildir." Bu beyanıyla, mevcut kulübüne karşı herhangi bir kural ihlali yapmadığını net bir şekilde ortaya koydu.

"Taraftarım benim için aile sıcaklığı demek"

Cezanın kendisi için en zor yanının taraftardan ayrı kalmak olacağını dile getiren Öztürk, Karşıyaka taraftarına duyduğu derin sevgiyi ve minneti ifade etti. Taraftar kitlesini "sadece bir taraftar değil, bana aile sıcaklığını hissettiren, geldiğim ilk günden beri beni sahiplenen, sevgisiyle güç veren bir topluluk" olarak tanımladı.

Tecrübeli oyuncu, bu ayrılık sürecini verimli kullanacağını belirterek, "Bu zamanı kendimi geliştirerek değerlendireceğim ve çok daha güçlü döneceğim. Destek olan herkese gönülden teşekkür ederim" sözleriyle taraftara geri dönüş sözü verdi ve destekçilerine şükranlarını sundu.

Karşıyaka hazırlık maçlarıyla lig arasını değerlendiriyor

Öte yandan, lige verilen milli arayı verimli değerlendiren Karşıyaka, hazırlık maçlarıyla formunu koruyor. Takım, son olarak Altınordu ile oynadığı hazırlık müsabakasından 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Goller Namık, Hamza ve rakip oyuncunun kendi kalesine attığı vuruşla geldi. Yeşil-kırmızılılar, yarın (Cumartesi) ise Bucaspor 1928 ile bir özel maçta daha karşı karşıya gelecek. Bu randevunun taraftara kapalı oynanacağı bildirildi.