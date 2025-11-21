Son Mühür/ Beste Temel - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yeni dönem örgütlenme modeli ve saha stratejisi kapsamında ilçe ziyaretlerine Çeşme ile devam etti. CHP Çeşme İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen buluşmaya İl Yönetim Kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, belediye temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda yerel çalışmalar, örgütlenme yöntemi ve vatandaşın beklentileri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

“Türkiye’nin ağırlaşan sorunlarına güçlü hazırlık yapıyoruz”

Konuşmasında Türkiye’nin temel sorunlarına odaklanan İl Başkanı Güç, gençlerin gelecek kaygısından artan madde bağımlılığına, barınma krizinden ekonomik sıkıntılara kadar pek çok başlığın derinleştiğini söyledi.

Güç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Madde bağımlılığı bugün ülkenin en ciddi sosyal sorunlarından biri. Kayıtlı 421 bin bağımlı var ama gerçek rakam bir milyonu geçiyor. Kiralar 30–40 bin lira, asgari ücret 17 bin 500 lira. Aileler geçinemiyor, gençler umutsuz. Biz bu sorunlara uzun süredir çözüm üreten bir hazırlık yürütüyoruz.”

“Kendi iç çekişmelerimizle vakit kaybetmeyeceğiz”

Parti içi tartışmaların sahada çalışma yürütmenin önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Güç, örgüte şu mesajı verdi:

“Türkiye’nin ağır sorunları varken küçük çekişmelerle zaman kaybedemeyiz. Vatandaş, çözüm üreten ve samimiyetle çalışan bir CHP görmek istiyor. Biz iktidara yürüyoruz ve bu yürüyüşün temel gücü yereldeki örgütlerimizdir.”

“CHP artık iktidara hazır bir merkez haline geliyor”

Güç, CHP’nin yeni siyaset anlayışının dışa dönük, kapsayıcı ve somut çözümler üreten bir yapıya dönüştüğünü söyledi:

“Bir yıldır kapsamlı bir parti programı hazırlanıyor. Kurultayla birlikte Türkiye için net bir iktidar planı ortaya konacak. Artık neyi nasıl yapacağını bilen, iktidara hazır bir CHP var. Sokakta daha güçlüyüz; vatandaşla kurduğumuz güvenli ilişki bunu gösteriyor.”

“İzmir’in sorunlarında merkezi hükümet sorumluluk almıyor”

İzmir’de ulaşım, kentsel dönüşüm ve yatırım başlıklarında yaşanan sorunları değerlendiren Güç, iktidarın kente yönelik eksik planlama yaptığını vurguladı: “İzmir’in ulaşım master planı yok diyorlar. Oysa 2009’da hazırlandı, 2019’da yenilendi ve 2040’a kadar uzanan bir plan var. Haberleri bile yok. Raylı sistem Türkiye’nin en gelişmişlerinden biri. Ama ekonomik planlama yapılmadığı için yatırımlar aksıyor.”

Kentsel dönüşüm sürecindeki tıkanmayı da hatırlatan Güç, “6306 sayılı Kanun kapsamında çözülmesi gereken konular yıllardır çözülemiyor. Halkla iletişim kuramadıkları için ilerleme olmuyor” dedi.

“İzmir ödediği verginin yalnızca yüzde 25’i kadar yatırım alıyor”

Güç, yatırım eşitsizliğine dikkat çekerek şunları söyledi: “İzmir, ödediği verginin ancak yüzde 25’i kadar yatırım alıyor. Buna karşılık Kayseri ve Konya gibi şehirler ödedikleri verginin yüzde 120–250’si kadar yatırım alıyor. Bu adalet değil. İzmir’i cezalandırıyorsanız milyonlarca vatandaşı cezalandırmış olursunuz.”

“İktidarımızda ayrımcılık sona erecek”

Güç, CHP iktidarında tüm yurttaşların eşit hizmet alacağını vurguladı: “Her şehir, ödediği vergi kadar yatırım alacak. Hiçbir ayrım yapılmayacak. Türkiye’yi yeniden refaha ve huzura kavuşturacağız. Vatandaşla konuşun, projelerimizi anlatın. Türkiye’ye yeniden umut olacağız.”

Dolunay Onur: “Hedefimiz genelde birinci parti olmak”

CHP Çeşme İlçe Başkanı Dolunay Onur, ziyaret için teşekkür ederek, “Bu halk bize güvendi ve bizi birinci parti yaptı. Şimdi hedefimiz genelde de birinci parti olmak. Görevimizi iktidara ulaşana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Toplantının ardından İl Başkanı Güç ve beraberindeki heyet, Çeşme esnafı ve vatandaşlarla görüşerek sorunları dinledi ve saha çalışmasına devam etti.