Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. İzmir temsilcisi, Birleşik Amerikalı skorer guard Daniel Utomi ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ve 1.98 boyundaki Utomi'nin, takımın hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynaması beklendiği ifade edildi.

Utomi'nin geçmiş performansı ve kariyeri

Daniel Utomi, geçtiğimiz sezonu Kazakistan'ın güçlü ekiplerinden PBC Astana formasıyla geçirdi. Buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı basketbolcu, özellikle VTB Ligi'ndeki etkileyici istatistikleriyle öne çıktı. Utomi, bu ligde oynadığı maçlarda 14.5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları yakalayarak ne kadar verimli bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Kariyerinde oldukça tecrübeli bir isim olan Utomi, daha önce Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Kazakistan, Meksika ve ABD gibi farklı ülkelerde profesyonel olarak basketbol oynadı. Bu çok yönlü deneyimi, yeni takımı Aliağa Petkimspor'a adaptasyon sürecinde büyük bir avantaj sağlayacak.

Yeni sezon hedefleri için güçlenen kadro

Aliağa Petkimspor yönetimi, Utomi transferinin takıma büyük bir katkı sunacağına inanıyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Daniel Utomi, yeni sezonda hedeflerimize ulaşmak için kadromuza katıldı. Kendisine takımımıza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bu transferle birlikte, Petkimspor'un hem hücum hem de savunma gücünün artması beklenirken, yeni sezon öncesi kadro derinliği de önemli ölçüde gelişti. Tecrübeli oyuncunun takıma katılması, ligde iddialı bir konum elde etme amacındaki Aliağa ekibinin, bu yoldaki en önemli hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.