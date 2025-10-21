102. yıl kutlamalarının 2. günü Konak’ta sanat rüzgarı esti

Son Mühür/Merve Turan- Cumhuriyetimizin 102. yılı, İzmir Valiliği himayesinde ve İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kapsamlı sanat ve kültür etkinlikleriyle kutlanmaya devam ediyor. Konak Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilen programın ikinci günü de yoğun ilgi gördü.

Müzik ve resimle Cumhuriyet mesajı

Kutlamalar, Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin, Müzik Öğretmeni Alper Ekmekçi yönetiminde sunduğu “Quartet Çalgı Dinletisi” ile başladı. Ardından İzmir’in 10 farklı ilçesinden gelen öğrencilerin canlı performans eşliğinde hazırladığı resim sergisi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Protokol ve vatandaşların katılımı

Etkinlik, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Vali Yardımcıları Erkan Karahan ve Âdem Arslan, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile Müdür Yardımcıları İlker Erarslan ve Fuat Uğur, İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Sanat yoluyla birlik ve Cumhuriyet vurgusu

Programda, Vali Dr. Süleyman Elban ve beraberindeki heyet, müzik dinletisi eşliğinde öğrencilerin eserlerini inceleyerek genç yeteneklerin çalışmalarına dair bilgi aldı. Etkinlik, Cumhuriyet değerlerinin sanat aracılığıyla yeniden hatırlatıldığı, milli birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirildiği bir organizasyon olarak toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.