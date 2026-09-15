Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Valiliği desteğiyle yürütülen güçlendirme ve restorasyon mesaisinde artık son metreler kat ediliyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, şantiye alanına dönen tarihi adrese giderek gelinen son noktayı yerinde inceledi, teknik ekipten detaylı bilgi aldı. Yapılan işlemlerle köşk, hem depreme dirençli hale getirildi hem de mimari mirası koruma altına alındı.

Ahşap dokular aslına sadık kalınarak yenilendi

Süreç hiç de kolay ilerlemedi. Tarihi yapının ahşap taşıyıcı sistemleri ile pencere ve doğramaları, özgün mimarisine sadık kalınarak sil baştan ele alındı. Usta ellerin dokunuşlarıyla hayat bulan köşkte kaba işlerin büyük bölümü geride kaldı.

Ekipler şimdilerde son rötuşlara odaklanmış durumda. Dış cephe renklendirme çalışmaları, bahçe ve çevre düzenlemesi ile iç mekân dekorasyon adımları eş zamanlı yürütülüyor. Tüm bu detaylar tamamlanır tamamlanmaz tarihi köşk, kent yaşamındaki yerine geri dönecek.

"Ortak hafızamızı yeniden canlandırıyoruz"

İnceleme gezisi sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yürütülen projenin sadece bir restorasyon olmadığının altını çizdi. Ünsal, duygularını ve sürecin önemini şu sözlerle aktardı:

"Cumhuriyetimizin ve kentimizin hafızasında müstesna bir yere sahip olan Latife Hanım Köşkü’nü ayağa kaldırmak bizim için büyük bir gurur. Adeta iğneyle kuyu kazdık. Tarihi dokuyu tek bir zarar vermeden korumak için çok hassas davrandık. Nihayet bu zorlu yolculuğun sonuna geldik. Çok yakında açacağımız o kapılar, aslında sadece bir binaya değil, hepimizin ortak geçmişine açılacak. Sabırsızlıkla bekleyen hemşehrilerimizle bu çatı altında yeniden buluşmak için sabırsızlanıyoruz."