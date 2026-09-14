SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda yolcuların adli süreçlerini dakikalar içinde çözecek yeni dönem başladı. Adalet Bakanlığı’nın kararları ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda kurulan İzmir Adnan Menderes Havalimanı Adliye Ek Hizmet Birimi, 1 Eylül 2026 itibarıyla resmen hizmete girdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde faaliyete geçen birim, seyahat ederken adli işlemlerle karşılaşan vatandaşların imdadına yetişiyor.

Uçuş Kaçırma Kabusuna Son

Geçmişte hakkında yakalama veya ifade verme kararı bulunan yolcuların şehir merkezindeki adliyelere sevk edilmesi, saatler süren zaman kayıplarına ve uçuşların kaçırılmasına neden oluyordu. Havalimanı bünyesinde açılan yeni adliye birimi sayesinde adli prosedürler seyahat planları aksamadan, yerinde ve 'jet hızıyla' çözüme kavuşturuluyor.

7/24 Kesintisiz Adli Hizmet

Havalimanının yoğun yolcu trafiği dikkate alınarak kurgulanan sistemde, birim 7 gün 24 saat esasında kesintisiz nöbet hizmeti sunuyor. Birimde yürütülen temel işlemlerde hakkında arama veya ifade verme kararı bulunan kişilerin işlemleri doğrudan terminal içerisinde tamamlanıyor. Adli kontrol kararları, ceza ödemeleri ve acil evrak talepleri anında işleme alınıyor. UYAP sistemi üzerinden yetkili mahkemelerle anlık iletişim kurularak işlemler birkaç dakikada sonlandırılıyor.

İzmir Halkı Adalet Bakanlığına Teşekkür Etti

1 Eylül itibaren ifade alma, yakalama kararlarını işleme koyma ve adli kontrol süreçlerini havalimanı bünyesinde dakikalar içinde tamamlayarak yolcuların uçuş kaçırma mağduriyetlerini tamamen ortadan kaldırılmasıyla artık kabus yaşamayacaklarını belirten İzmirliler, Adalet Bakanlığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ettiler. Eski uygulamada bir çok yakının mağduriyet yaşadığını belirten Adem Acar, bu uygulamanın çok önemli olduğunun altını çizdi.

İstanbul Ve Ankara'da Başarı İle Uygulanıyor

İstanbul ve Antalya'daki başarılı uygulamaların ardından Ege'nin en önemli ulaşım merkezine kazandırılan bu hizmet, hem adli mekanizmanın yükünü hafifletmeyi hem de vatandaşların seyahat özgürlüğünü korumayı hedefliyor.