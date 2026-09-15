Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre İzmir genelinde gün boyunca önemli bir yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde 19 derece civarında seyreden hava sıcaklığının öğle saatlerinden itibaren artarak saat 15.00 sıralarında en yüksek 31 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Öğleden sonra ise termometrelerin kademeli olarak düşerek saat 18.00’de 28, 21.00’de 26 ve gece yarısında 23 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Kentte sıcaklık düşüşünün yanı sıra rüzgarın da zaman zaman etkisini artırması öngörülüyor. MGM'nin saatlik verilerine göre rüzgar hızının öğleden sonra saatte 14 ila 19 kilometre seviyelerine çıkması, rüzgar hamlelerinin ise saatte 30 kilometrenin üzerine ulaşması bekleniyor. Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşlar ile deniz ulaşımını tercih edeceklerin rüzgarın gün içindeki değişimine karşı dikkatli olmalarını öneriyor.

İzmir ilçeleri hava durumu 15 Eylül 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu, en yüksek 31°C.

Balçova: Parçalı bulutlu, en yüksek 30°C.

Bayındır: Parçalı bulutlu, en yüksek 31°C.

Bayraklı: Parçalı bulutlu, en yüksek 30°C.

Bergama: Parçalı bulutlu, en yüksek 30°C.

Beydağ: Parçalı bulutlu, en yüksek 33°C.

Bornova: Parçalı bulutlu, en yüksek 30°C.

Buca: Parçalı bulutlu, en yüksek 30°C.

Çeşme: Parçalı bulutlu, en yüksek 27°C.

Çiğli: Parçalı bulutlu, en yüksek 30°C.

Dikili: Parçalı bulutlu, en yüksek 29°C.

Foça: Parçalı bulutlu, en yüksek 29°C.

Gaziemir: Parçalı bulutlu, en yüksek 29°C.

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu, en yüksek 28°C.

Karabağlar: Parçalı bulutlu, en yüksek 28°C.

Karaburun: Parçalı bulutlu, en yüksek 29°C.

Karşıyaka: Parçalı bulutlu, en yüksek 31°C.

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu, en yüksek 29°C.

Kınık: Parçalı bulutlu, en yüksek 31°C.

Kiraz: Parçalı bulutlu, en yüksek 32°C.

Menderes: Parçalı bulutlu, en yüksek 31°C.

Menemen: Parçalı bulutlu, en yüksek 29°C.

Narlıdere: Parçalı bulutlu, en yüksek 29°C.

Ödemiş: Parçalı bulutlu, en yüksek 32°C.

Seferihisar: Parçalı bulutlu, en yüksek 28°C.

Selçuk: Parçalı bulutlu, en yüksek 28°C.

Tire: Parçalı bulutlu, en yüksek 33°C.

Torbalı: Parçalı bulutlu, en yüksek 30°C.

Urla: Parçalı bulutlu, en yüksek 26°C.