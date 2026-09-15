Son Mühür/Merve Turan- İzmir’de her gün dışarı çıkıyor, nefes alıyor, hayatımıza devam ediyoruz. Peki soluduğumuz hava geçen yıla göre nasıl değişti? Veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından geldi. Bakanlığın yayınladığı veriler, İzmir’in bazı noktalarında hava kirliliğine ilişkin değerlerin nasıl değiştirdiğini oldukça net gösteriyor. Özellikle Aliağa, Aliağa-Bozköy, Konak ve Karşıyaka’daki rakamlar dikkatleri bir hayli üzerine çekiyor.

Aliağa’da karbonmonoksit yükseldi

Aliağa’da karbonmonoksit değeri Temmuz 2025’te 195 olarak ölçüldü. Haziran 2026’da 930’a çıkan değer, Temmuz ayında 902 oldu.

Azot dioksit de 25’ten 37’ye yükseldi. Buna karşılık kükürt dioksit 26’dan 11’e, ozon ise 104’ten 21’e geriledi.

*Temmuz 2026 verileri

Aliağa-Bozköy’de PM10 arttı

Aliağa-Bozköy’de havadaki küçük parçacıkları gösteren PM10 değeri Temmuz 2025’te 37 idi. Haziran 2026’da 56, Temmuz 2026’da ise 68 olarak ölçüldü.

Karbonmonoksit de 468’den 880’e yükseldi. Azot dioksit ise 21’den 14’e düştü.

Konak’ta karbonmonoksit 923 oldu

Konak’ta da karbonmonoksit değeri geçen yıla göre yükseldi. Temmuz 2025’te 332 olan değer, Haziran 2026’da 1061’e çıktı. Temmuz 2026’da ise 923 olarak kaydedildi.

Azot dioksit ise 51’den 40’a geriledi.

Karşıyaka’da azot dioksit arttı

*Haziran 2026 verileri

Karşıyaka’da Temmuz 2025’te 31 olan azot dioksit değeri, Haziran 2026’da 82’ye çıktı. Temmuz 2026’da ise 53 olarak ölçüldü.

Karbonmonoksit değeri de 350’den 691’e yükseldi.

Menemen’de tablo değişti

*Temmuz 2025 verileri

Menemen’de PM10 değeri Temmuz 2025’te 67 iken Temmuz 2026’da 56’ya düştü.

Ancak karbonmonoksit 271’den 640’a yükseldi. Ozon ise 99’dan 75’e geriledi.

Ozon bazı bölgelerde düştü

Ozon değerlerinde de bazı bölgelerde düşüş görüldü.

Aliağa’da 104’ten 21’e, Aliağa-Bozköy’de 106’dan 52’ye, Menemen’de 99’dan 75’e, Ödemiş’te ise 56’dan 43’e geriledi.

Karaburun’da ise Temmuz 2025’te 113 olan değer, Haziran 2026’da 93, Temmuz 2026’da 98 olarak ölçüldü.