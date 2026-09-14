Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan 26 Eylül’de başlıyor. Geçtiğimiz sezon mucizevi basketle ligde kalan Karşıyaka Spor Kulübü, yeni sezonda play-off hedefiyle parkeye çıkıyor. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda hazırlıklarını sürdüren yeşil-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında Aliağa Petkimspor ile karşılaşıyor. Müsabaka taraftarlara kapalı olarak oynanacak.

Sezon öncesi İzmir derbisi

Karşıyaka, evinde Aliağa Petkimspor’u ağırlıyor. İki İzmir temsilcisi, yeni sezon öncesi eksiklerini görerek hamleler yapacak. Başantrenör Nenad Markovic ile başantrenör Orhun Ene’nin oyun içerisinde rotasyon yaparak yeni transferlere önemli süreler vermesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında evinde Mersin ile karşılaştı.

Kaf-Kaf, evinde Mersin’e mağlup oldu!

Kaf-Kaf, sezonun ilk hazırlık maçında TBL takımlarından Mersin Spor’a 79-73 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, ilk üç çeyreği 20-16, 40-39, 59-56 önde tamamladı. Mersin son çeyrekte geri dönerek sahadan galip ayrıldı. Karşıyaka’da Ishmael El-Amin 20 sayı, 2 ribaund, 4 asistlik performansı galibiyete yeterli olmadı. Steven Enoch 14 sayı, 3 ribaundla oynadı. Rashard Kelly ve Hakan Sayılı 8 sayıyla mücadele etti.

Karşıyaka’nın gençleri

Karşıyaka’nın gençleri dikkat çekti. İzmir temsilcisinde; Ali Koç, Bora Tahmaz, Yalın Yıldız gibi isimler yer aldı. Mersin’de ise Kruize Pinkins 18 sayı, 2 ribaundla galibiyette önemli rolü oldu. Mike Smith 17 sayı, 4 asistle takımına katkı verdi. Yiğit Baran sarıkaya 14 sayı, 1 ribaund, Alp Karahan 19 sayı, 5 ribaund, 4 asistle oynadı.

Marko Paşa’nın yardımcıları belli oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde medya günü düzenledi. Medya gününde takım fotoğrafı çekildi. Basketbolcular ve teknik ekip keyifli vakit geçirirken başantrenör Nenad Markovic’in yardımcı antrenörleri dikkat çekti. Deneyimli başantrenörün yardımcı antrenörleri arasında; Ali Ruhi Balkanlı, Aras Bekat, Serkan Ulusoy gibi isimler yer alıyor. Takımın atletik performans antrenörlüğünü ise Oldinç Bayraktar yapıyor.

Milli takım altyapılarda görev aldı

Geçtiğimiz sezon Manisa Basket’te görev alan İzmirli Aras Bekat, 2026-2027 sezonunda Karşıyaka Spor Kulübü’nde Nenad Markovic’in yardımcılığını yapıyor. Mersin Spor Kulübü’nde görev alan Ali Ruhi Balkanlı, yeni sezonda yeşil-kırmızılılarda çalışıyor. Milli takım altyapılarda önemli görevlerde bulunan Balkanlı, özellikle genç oyuncuların gelişiminde önemli rol oynaması bekleniyor.

Altyapıdan A takıma köprü

Türk basketbolunda altyapılarda önemli başarılara imza atan Serkan Ulusoy’da bireysel oyuncu gelişiminde ve altyapıdan A takıma oyuncu geçişinde yardımcı olması bekleniyor. Önemli misyon ve vizyonlarla yola çıkan deneyimli antrenörler bu sezon Karşıyaka’yı en üst seviyeye taşımak istiyor. Kaf-Kaf’ın atletik performans antrenörlüğünü ise Oldinç Bayraktar yapıyor.