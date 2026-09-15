İEÜ’deki eğitimi ve yüksek lisansının ardından dalış eğitmenliği ile su altı fotoğrafçılığı tecrübesini tasarımla birleştiren Nermin Sena Özger, deniz ekosistemini korumak amacıyla NeSea adlı girişimi kurdu. Midye işletmelerinden toplanan atık kabuklarla üretilen ilk 4 yapay resif prototipi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş. tarafından satın alınarak Seferihisar Telgraf Koyu'nda denizle buluşturuldu. Başarılı tasarımcı, "Kıyı ve Deniz Turizmi ve Rekreasyon" kategorisindeki birincilik ödülünü 30 Eylül’de İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek törenle alacak.

"Sadece estetik odaklı değil, canlılara yuva olan bir yapı tasarladık"

Projenin çıkış noktasını ve su altı gözlemlerini anlatan Nermin Sena Özger, tasarım sürecini "İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde aldığım eğitim bana bir probleme yalnızca estetik açıdan değil işlev, malzeme ve sürdürülebilirlik üzerinden bakmayı öğretti. 'Atık olarak görülen bir malzeme yeniden değerlendirilip deniz canlılarına yeni bir yaşam alanına dönüşebilir mi?' düşüncesiyle yola çıktım. Su altı fotoğrafçılığı yaparken canlıların hangi yapılara tutunduğunu ve bir ahtapotun yuvasını kabuklarla nasıl kamufle ettiğini gözlemlemek bana ilham verdi. Tasarladığınız bir şeyin kağıt üzerinde kalmayıp denizin içinde yaşamın bir parçasına dönüşmesini görmek tarif edilmesi zor bir duygu." şeklinde anlattı.

Seferihisar'a 35 yeni yapay resif daha kurulacak

İZDENİZ A.Ş. ortaklığıyla yürütülen TÜBİTAK 1707 Ar-Ge Projesi kapsamında Telgraf Koyu’na 35 yeni resifin daha yerleştirileceğini açıklayan Özger, hedeflerini ve mesajını "Eklenecek yeni resiflerle hem atık miktarını azaltmayı hem de bölgeyi dalgıçlar ve su altı fotoğrafçıları için yeni bir cazibe noktası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu ödül sadece kişisel bir başarı değil; deniz ekosistemini korumaya yönelik çözümlerin ne kadar büyük bir etki oluşturabileceğinin göstergesidir. Amacım, deniz tutkusunun doğru bilgi ve tasarımla somut bir faydaya dönüşebileceğini göstermek ve genç girişimcilere cesaret verebilmektir." cümleleriyle açıkladı.