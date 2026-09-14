Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısı İzBB Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda, Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

AK Partili Meclis Üyesi Adem Öztürk, Karşıyaka’da Çatı Bostanlı’yı meclis gündemine taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Karşıyaka Belediyesi’ne yazdığı yazıda taşınmazın tahsis süresinin dolduğu ve tahliye işleminin yapılması ve geciken 44 günlük tahsis süresinin ecrimisil olarak 1 milyon 264 bin TL bedeli Büyükşehir Belediyesi’ne yatırılmasını istendiğini dile getirdi. Soru önergesine ilişkin söz alan AK Partili Öztürk, “Karşıyaka’da sanat severlerin kullandığı Çatı Bostanlı sergi salonumuz var. Büyükşehir Belediyesi başka herhangi bir ilçede tahsis ettiği yerle ilgili tahsis süresi geçmesine rağmen ecrimisil kararı uyguladı mı? Kemalpaşa’da bir bölgede 5 yıllık tahsis edilmesine rağmen çivi çakılmadı. Burada bir faaliyet var. Başkanlık makamının bilgisi olmayabilir. Burayı kullanan insanların kafalarındaki soru işaretini gidermek adına sormak istiyorum. Bu süreç devam edecek mi?” dedi.

Başkan Vekili Yıldır ise, “Bu konulara bakarız” dedi.