Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka, 16-22 Eylül tarihleri arasında arabaları kenara çekip sokakları tamamen insanlara açmaya hazırlanıyor. Karşıyaka Belediyesi, bu yıl "Herkes için Hareketlilik" vizyonuyla hazırladığı Avrupa Hareketlilik Haftası programında vitesi yükseltti. "Kuşaklararası Adalet" temasına odaklanan etkinlikler, kent sakinlerini spor, sanat ve eğlence dolu bir maratonla buluşturacak.

İlk düdük Muharrem Candaş Spor Salonu'nda

Açılış günü temposu yüksek bir takvimle başlıyor. 16 Eylül Çarşamba sabahı saat 08.30’da Muharrem Candaş Spor Salonu’nda ter atacak olan Karşıyakalılar, 09.30’da kentin tarihine dokunan Karşıyaka Kültür Rotası turuna çıkacak.

Öğleden sonra ise kuşaklar aynı noktada buluşuyor. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde anaokulu öğrencileri ile ulu çınarlar birlikte ter dökecek, oyunlar oynayacak. Günün sürprizi ise saat 18.00’de Karşıyaka Çarşısı Hergele Meydanı’nda patlak verecek. Genç, yaşlı, çocuk ve engelli bireylerin sahneye koyacağı flash mob gösterisi ve halk oyunları şovu çarşıyı hareketlendirecek.

Bostanlı’da egzoz dumanı yerine müzik sesi

Haftanın merakla beklenen finali 22 Eylül’de "Otomobilsiz Kent Günü" ile gerçekleşecek. Bostanlı Cemal Gürsel Caddesi sabah 10.00 itibarıyla tamamen araç trafiğine kapatılarak dev bir yaşam alanına dönüştürülecek. Asphalt bu kez arabalara değil; horon, sirtaki, basketbol, seramik ve takı atölyelerine ev sahipliği yapacak.

Günün finalini ise İzmir Pop Orkestrası yapacak. Saat 20.30'da başlayacak konserle coşku zirveye çıkacak, etkinlikler gece 22.00’ye kadar sürecek.

"Erişilebilir bir kent için sahadayız"

Daha yaşanabilir bir çevre vurgusu yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kamusal alanların adil kullanımına dikkat çekti.

Başkan Ünsal, "Hareketliliği, yaşam kalitesi yüksek bir kentin temel taşı olarak görüyoruz. Bu yıl kentte hareket etme ve kamusal yaşamdan eşit biçimde yararlanma hakkını ön plana çıkardık. Tüm komşularımızı bu dayanışmayı büyütmeye ve sokakların tadını çıkarmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

