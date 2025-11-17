Türk futbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün yıllardır süren stat beklentisi, önümüzdeki iki aylık süreçte atılacak kritik adımlarla somutlaşmaya hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan "Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolü"ne son şekli verildi. Arazinin resmen Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesiyle birlikte, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından mimari projede güncellemeler başlatılacak.

Yetki devri tamamlandı, bütçe hazırlandı

Geçen ay, stat arazisi üzerindeki yetki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan projeyi üstlenmeyi taahhüt eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Bu devir, yıllardır süregelen idari ve yasal engellerin aşılmasında önemli bir kilometre taşı oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, projeye verdiği önemi göstererek, 2026 yılı bütçesinde stadyum inşası için ilk etapta 212 milyon TL tutarında bir kaynak ayırdı. Yasal prosedürlerin hızla tamamlanmasıyla birlikte, mevcut mimar Bahadır Kul ile iş birliği içinde mimari proje revizyonları gerçekleştirilecek. Projenin yeniden dava süreçleriyle karşılaşmaması için, yeni bir proje hazırlamak yerine 2014'teki mevcut projenin güncellenmesi stratejisi izlenecek.

Ocak ayında ihale beklentisi: Hedef üç yılda tamamlama

Mevcut proje üzerinde yapılacak revizyon çalışmalarının nihai hale getirilmesinin ardından, stadyum inşaatı için önümüzdeki Ocak ayı içerisinde yeniden ihaleye çıkılması planlanıyor. Karşıyaka camiasının yaklaşık 30 yıldır kurduğu bu büyük hayalin, ihale sürecinin ardından başlatılacak inşaatla birlikte üç yıl gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yeni stadyumun yeri, uzun değerlendirmeler sonucunda kulübün eski Karşıyaka İlçe Stadı ve Yalı Tesisleri arazisi olarak belirlenmişti.

On yıllık hukuki çözülme süreci

Karşıyaka Stadyumu için geçmişte iki ayrı dönemde (2014 ve 2017) TOKİ tarafından ihaleler yapılmış, ancak bu ihaleler açılan sayısız dava nedeniyle süreç içerisinde iptal edilmişti. Bu hukuki engeller ve belediye imar yönetmeliklerinden kaynaklanan bürokratik prosedürler aradan geçen yıllarda aşılırken, 2015 yılında yeni stat için yıkılan eski stadyum ve tesislerin arazisi 10 yıldır atıl vaziyette bekliyordu.

Yapılan bu son protokol ve bütçe tahsisi ile birlikte, Karşıyaka'nın uzun süredir 3. Lig'de mücadele etmesine rağmen, kulübün geleceğine yönelik bu önemli yatırımın önündeki tüm engellerin kalktığı ve inşaat sürecinin hızla başlayacağı öngörülüyor.