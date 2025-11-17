Son Mühür/Merve Turan - Çeşme Belediyesi, kentteki eğitim ve sosyal yaşam alanlarını güçlendirmek amacıyla önemli bir projeye imza attı. Alaçatılı Özen ailesinin destek verdiği “Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi” için protokol imzalanarak süreç resmen başlatıldı.

Alaçatı Mahallesi’nde inşa edilecek merkez, 470 m² inşaat alanı ve 215 m² kapalı alanıyla planlandı. Yapı; 3 sınıftan oluşan, 36 çocuk kapasiteli bir gündüz bakım evi şeklinde tasarlandı. Alaçatı’nın özgün taş mimarisiyle uyumlu cephe tasarımı, modern eğitim altyapısı ve yüksek güvenlik standartları ile bölgeye nitelikli bir kamusal eğitim alanı kazandıracak.

“Geleceğin Çeşmesi için değerli bir armağan”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Alaçatı’mızın kıymetli ailelerinden Özen ailesine tüm Çeşmeliler adına teşekkür ediyorum. Hayriye Özen ve Vehbi Özen Çocuk Etkinlik Merkezi, sadece bugünün değil, geleceğin Çeşmesi için de büyük bir armağan niteliğinde. Bu katkı, çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluşmasını sağlayacak kalıcı bir miras anlamı taşıdı.”

Çocuklar için güvenli ve modern eğitim alanları hedeflendi

Çeşme Belediyesi, kent genelinde yürütülen kamusal eğitim yatırımlarını artırarak her mahallede çocukların güvenle büyüyebileceği, öğrenebileceği modern alanlar oluşturmayı amaçladı. Yeni merkez de bu vizyonun önemli bir parçası oldu.